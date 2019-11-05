اسكتلندا – يأتي معظم القلق بخصوص أكل الشوكولا من السكر الذي تحتويه، ومن قلق الآباء من إفراط الأطفال في تناول هذه الحلوى المحببة.

لكن الحقيقة أن الشوكولا ليست خالية من المغذيات، ولا تنتمي إلى فئة السعرات الحرارية الفارغة، فهناك فوائد صحية لأكل الشوكولا وخاصة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو أكثر من 70 بالمائة، ما يجعلها حلوى صحية بامتياز.

الشوكولا الداكنة: تحتوي الشوكولا الداكنة على البروتين، والألياف الغذائية، والمعادن، والدهون الصحية المفيدة للقلب والشرايين وخلايا الدماغ.

وتوفر الشوكولا الداكنة الحديد والمغنيسيوم والنحاس والزنك، وهي مغذيات تفيد الخصوبة والمناعة، والصحة بشكل عام.

وتمتاز الشوكولا بمضادات الأكسدة التي توفرها، والتي تحافظ على شباب الخلايا وخاصة البشرة التي تحميها من ظهور التجاعيد، وتقلل التوتر والإجهاد.

ويُنصح بأكل الشوكولا الداكنة للوقاية من السكري ومقاومة الجسم للأنسولين، ولتحسين صحة القلب، وتنشيط الخصوبة للجنسين، وتعزيز المناعة، وخفض مستويات التوتر، ورفع الحالة المعنوية.

شوكولا الحليب: لا تتجاوز نسبة الكاكاو في شوكولا الحليب 50 بالمائة، وعادة ما تكون 35 بالمائة. ويتم تعويض مغذيات الكاكاو بزيادة الحليب والسكر، فتزداد كمية البروتين في هذه الشوكولا وتصبح مصدراً للكالسيوم وفيتامين “د” حتى لو كانت الكمية محدودة.

وبشكل عام، عليك مراقبة البيانات الغذائية للشوكولا عند شرائها، والتعرف جيداً على كمية السكر التي تتناولها أو يتم تقديمها للطفل، وترجمة ذلك إلى سعرات حرارية حتى لا تتجاوز الكمية الحدود الصحية.

وكالات