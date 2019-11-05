انجلترا – يتناول الكثير من الناس البيض على وجبة الإفطار حيث يعتبر أحد مكونات المائدة الصباحية الذي لاغنى عنه لدى الكثيرين.

تختلف طريقة تحضير البيض بين الشعوب كما وتختلف طريقة تقديمه، الى انه يحتفظ بالكثير من فيتاميناته و العناصر المغذية التي تدخل في تركيبه.

لكن هل تسألت يوما عن إمكانية تناول بيضة كل يوم على مدار أسبوع كامل وهل يعتبر ذلك صحيا.

لطالما ارتبط استهلاك البيض وتناوله بمستويات الكوليسترول المرتفعة، في وقت كان يصف الكثير من الأطباء ضرورة تناول البيض مرتين أو ثلاث فقط أسبوعيا.

الى انه مع التطور العلمي والأبحاث أثبت العلماء بان تناول بيضة واحدة يوميا على مدار الأسبوع لن يؤثر على مستويات الكوليسترول، ولكن يجب الإعتماد في الوقت نفسه على برنامج غذائي متوازن أي بأن لايكون تناول البيض على حساب التوقف عن تناول أغذية أخرى كالسمك و الخضار.

وان تناول بيضة مسلوقة واحدة، يمنح الجسم 8 أنواع من الفيتامينات والعناصر الغذائية، أبرزها فيتامينات (إيه، وبي 5، وبي 12، وبي 2)، إضافة إلى عناصر أخرى أبرزها حمض الفوليك، والسيلينيوم، والفسفور، وجميعها مواد مهمة جدا لبناء جسم الإنسان.