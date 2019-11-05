ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر تناول مُجمَل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أوضح أن الجانبيّن ناقشا التحضيرات الجارية لانعقاد النسخة الثالثة من قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا والمقرر عقدها في برلين خلال شهر نوفمبر الجاري،فضلاً عن التحضيرات الخاصة بالشق الثنائي في إطار تلك القمة.

ولفت المستشار حافظ إلى أن الجانبين استعراضا عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتم تبادل الرؤى حول آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا فضلاً عن تناول الترتيبات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي.