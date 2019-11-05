إيطاليا – سافر يوفنتوس الإيطالي إلى العاصمة الروسية استعدادا لمواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن بعثة “السيدة العجوز” المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، وأعلن موقع البيانكونيري الرسمي، أن مدرب الفريق ماوريسيو ساري اضطر لاستبعاد مدافع أياكس أمستردام السابق من القائمة المسافرة إلى موسكو، بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب البالغ 19 عاما.

وبحسب ما ذكره البيان المقتضب، فإن دي ليخت تعرض لإصابة طفيفة بالتواء في الكاحل الأيسر، وعلى إثرها لن يشارك مع الفريق في المواجهة الأوروبية.

وأتت هذه الإصابة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه اليوفي على حساب جار المدينة تورينو، بهدف نظيف في ديربي الجولة الـ11 من الكالتشيو، والذي انتهى بهدف سجله دي ليخت.

كما سيغيب عن التشكيلة خوان كوادرادو للإيقاف.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة المجموعة الرابعة لدور المجموعات “التشامبيونز ليغ” برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي لوكوموتيف موسكو ثالثا برصيد 3 نقاط.

المصدر: وكالات