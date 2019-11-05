اليمن – أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن قضية الجنوب جوهر السلام والاستقرار في البلاد، وأن الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن سيوقع اليوم الثلاثاء.

وقال هادي، أمس الاثنين، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد عملنا من أجل ذلك مبكرا وأعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام، عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع، بعيدا عن الوصاية والمركزية المفرطة، والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد”.

ويأتي هذا بعد لقاء جمع هادي بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات السياسية الجنوبية.

ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وبحضور الرئيس اليمني هادي، وممثلين عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: RT