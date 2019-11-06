أداء متواضع للبورصات العربية مع هبوط النفط في ختام جلسة الأربعاء

أداء متواضع للبورصات العربية مع هبوط النفط في ختام جلسة الأربعاء

أبوظبي – فرض التباين سطوته على البورصات العربية للجلسة الثانية على التوالي في نهاية تداولات الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:29 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني، بنسبة 0.83 بالمئة أو 52 سنتاً إلى 62.44 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.58 بالمئة أو 33 سنتاً إلى 56.9 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 0.24 بالمئة إلى 4742 نقطة، بينما زاد المؤشر الرئيس 0.24 بالمئة إلى 4742 نقطة، فيما صعد المؤشر العام 0.15 بالمئة إلى 5676 نقطة.

وصعدت بورصة مسقط بنحو 0.1 بالمئة إلى 4030 نقطة، مع ارتفاع أسهم “مسقط للتمويل” بنسبة 3.28 بالمئة و”الغاز الوطنية” بنسبة 2.3 بالمئة و”السوادي للطاقة” بنسبة 1.41 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1813 نقطة، مع صعود أسهم “الخطوط البحرية الوطنية” بنسبة 1.095 و”جوبترول” بنسبة 0.3 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي هامشياً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2688 نقطة، على وقع مكاسب أسهم مثل “العربية للطيران” بنسبة 4.3 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنحو 0.89 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.19 بالمئة إلى 5144 نقطة، مع تراجع أسهم “أغذية” بنسبة 2.8 بالمئة و”الدار” بنسبة 1.7 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 0.51 بالمئة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.54 بالمئة إلى 14709 نقطة، بفعل ضغوط بيع للمؤسسات المحلية.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.42 بالمئة إلى 7749 نقطة، تحت وطأة هبوط أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض هامشي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1517 نقطة، مع تراجع سهمي “البحرين الإسلامي” بنسبة 1.64 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 4742 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4030 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1813 نقطة.

دبي: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2688 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.54 بالمئة إلى 14709 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 7749 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 5144 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1517 نقطة.

الأناضول