فرنسا – ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من صعود القطاع المالي مع تلقي المستثمرين تقارير متباينة للأرباح في حين يترقبون تطورات جديدة بشأن بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 3.5 بالمئة بعد أن قال البنك إنه جنب 75 بالمئة من السيولة اللازمة لصرف التوزيعات النقدية المقررة هذا العام.

وساهم البنك الفرنسي في صعود مؤشر قطاع البنوك واحدا بالمئة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.06 بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش.

وتقترب الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق وكانت قد أغلقت يوم الثلاثاء على أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء التوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

رويترز