بغداد – اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأردن كأرض محايدة لإقامة مباراتي منتخبه الوطني هذا الشهر، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب “أسود الرافدين” على استاد مدينة البصرة، منتخبي إيران والبحرين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك في 14 و19 نوفمبر الجاري على الترتيب.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، عبد الخالق مسعود، لوكالة “فرانس برس”: “تم اختيار الأردن مكانا لاستضافة مباراتي إيران والبحرين”.

وسيكون تأكيد المكان الجديد رسميا، رهن موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي ومصادقتهما على الاختيار العراقي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد نائب رئيس الاتحاد علي جبار، تلقي الهيئة الكروية العراقية طلبا من الفيفا “ليلة الأربعاء بضرورة اختيار مكان جديد وبديل خارج العراق” لإقامة المباراتين.

وكان “الفيفا” قد أفاد في بيان، بأنه “بعد تقييم الوضع الأمني الحالي في العراق، أبلغ الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بأن المباراتين المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 (في الصين) ضد إيران والبحرين … يجب أن تقاما على أرض محايدة”.

وأوضح أنه طلب من الاتحاد العراقي اختيار أرض محايدة، على أن يرفع هذا الخيار إلى الاتحادين الدولي والقاري من أجل المصادقة عليه.

المصدر: أ ف ب