الولايات المتحدة – رجح مسؤول بإدارة الولايات المتحدة أن يكون الملف الأوكراني من بين القضايا التي سيناقشها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أثناء زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، في 6-8 نوفمبر.

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية في موجز صحفي عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: “أعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يكون موضع المناقشة”.

وأضاف أن بومبيو يمكن أن يبحث الخطوات التي اتخذها مؤخرا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، “باتجاه السلام والاستقرار الاقتصادي”، مؤكدا تمسك الولايات المتحدة بـ “العمل مع حلفائها وشركائها لممارسة الضغط على روسيا كي تلتزم باتفاقات مينسك (حول التسوية في أوكرانيا)”.

وسابقا، تبنت مجموعة الاتصال الثلاثية (روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) “صيغة شتاينماير” التي تحدد آلية تطبيق قانون النظام الخاص للإدارة المحلية في عدد من مناطق جنوب شرق أوكرانيا.

وبعد تبني هذه الوثيقة، شهدت العاصمة كييف ومدن الأخرى في البلاد مظاهرات احتجاجية لمعارضي هذا القرار الذي اعتبروه “استسلاما”.

وأعلن زيلينسكي أنه يحترم حق المواطنين في التعبير عن احتجاجهم، لكنه دعا إلى عدم الانجرار وراء استفزازات بعض الساسة.

المصدر: نوفوستي