ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن ألمانيا لن تنجح فيما فشلت فيه فرنسا وإيطاليا الدولتان الأكثر تدخلاً في الأزمة الليبية،مشيراً إلى أن مؤتمر برلين يسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد الليبي.

الدرسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء أن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية هو محاولة من ألمانيا لتقريب وجهات النظر بين فرنسا وإيطاليا بشأن الأزمة الليبية لأن ألمانيا أکثر الدول الأوروبية تضرراً من الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين حيث يقصد غالبيتهم ألمانيا.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ألمانيا ليست طرفاً دولياً فاعلاً سواء في الأزمة الليبية أو حتى الأزمات الدولية والتي لم يكن لبرلين دور في حلها،مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في معركة تحرير طرابلس باعتبارها معركة الدولة والمؤسسات ضد الفوضى.