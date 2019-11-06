ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن مطالب المعلمين والطلاب مشروعة وواجبة النفاذ في ظل أوضاع البلاد التي تحتاج إلى التعليم.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء طالب وزارتي التعليم في حكومتي الوفاق والمؤقتة بأخد مطالب المعلمين بعين الاعتبار، قائلاً:” ليس من المعقول أن يظل حالهم على ما هو عليه في ظل الإصلاحات القائمة في جميع قطاعات الدولة”.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء المستقبل الواعد،مؤكداً أنه في خندق الطلبة والمعلمين للرقي بالعملية التعليمية.