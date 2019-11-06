ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الإستشاري ، عبدالرحمن الشاطر ( منتخب منذ سنة 2012 ) بإقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وجلب آخر .

وقال الشاطر في تغريدة عبر موقع تويتر مساء الثلاثاء : ” أرى أنه قد ألح الوقت أن يتفق مجلسي الدولة والنواب على اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي ” .

⁩ وأضاف الشاطر معتبراً أن الأمور كافة دون أن يسمها قد سائت لحد لم يعد مقبولاً بسبب سوء الإدارة والبطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة والتفرد بالرأي والتصرف .

وختم عضو الإستشاري تدوينته مؤكداً أن إستمرار السراج يعني المزيد من الكوارث ⁧وأقفل التدوينة بوسم ” هاشتاق #انقذوا_الوطن⁩.

المرصد – متابعات