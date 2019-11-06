مصر – تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي المصري بنحو 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

ونقل موقع “مصراوي” عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قوله إن “سعر غرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 667 جنيهًا مقابل 676 جنيهًا”.

وأضاف نجيب: “كذلك انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 571 جنيهًا، وسعر الغرام عيار 24 إلى نحو 762 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5336 جنيها”.

وكشفت بيانات وكالة بلومبرج، استردت أسعار الذهب العالمية بعض خسائرها خلال تعاملات اليوم، وزاد سعر الأوقية اليوم بنحو 3.07 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1486.68 دولار في الساعة الثانية عشرة و45 دقية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفقد سعر الأوقية نحو 26 دولارا خلال تعاملات أمس، بنسبة 1.74%، ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى 1483.61 دولار مقابل 1509.82 دولار بنهاية تعاملات أمس الأول.

وأرجع اقتصاديون انخفاض أمس إلى آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما يثبط اهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدا.