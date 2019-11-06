ليبيا – كشف آمر قوات سلاح الهندسة العسكرية التابع للجيش في منطقة الجبل الأخضر العقيد محمود بوحقفه عن إتلاف كميات كبيرة من مخلفات الأسلحة العسكرية للإرهابيين في مدينة درنة.

بوحقفه وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”الروسية اليوم الأربعاء،قال:”إن الكمية الموجودة لدى قوات سلاح الهندسة العسكرية في الجبل الأخضر تعد كمية كبيرة ولم تتلف جميعها نظراً لقوة الانفجار الذي ستخلفها”.

وتابع: “قمنا بإتلاف المجموعة الأولى والتي تفوق السبعون قذيفة من مختلف الأنواع وتم تفجيرها على مرحلتين”.

ورداً على سؤال عن أنواع تلك المخلفات العسكرية،أكد بوحقفه على أن تلك المخلفات من الأسلحة هي عبارة عن دانات متنوعة وكانت تستعملها الجماعات الإرهابية في التفخيخ في مدينة درنة وضواحيها.

آمر قوات سلاح الهندسة العسكرية أوضح أن لازالت الجهود متواصلة في الوديان المحيطة بمدينة درنة وكافة المناطق التي كانت تشهد اشتباكات عدة قبل تحريرها من قبل قوات الجيش.