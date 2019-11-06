ليبيا – قام رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية برفقة أعضاء من لجنة الطوارئ في المجلس اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى عدد من محاور مسلحي الوفاق بتاجوراء وشمال عين زارة.

زيارة المشري جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس للوقوف على سير العمليات العسكرية الجارية لصد ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وبحث سبل تقديم كافة الدعم اللازم لدحره حسب تعبيره.

يشار إلى أن هذه الزيارة للمشري التي لم ينشر صور لها حتى الآن تأتي بعد عدة زيارات قام بها عضو المجلس الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي لعدد من محاور قتال مسلحي الوفاق جنوب طرابلس الايام الماضية بشمال عين زارة والكازيرما.