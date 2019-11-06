إسرائيل – حذر رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوة، من حدوث “تدهور أمني”، بسبب تقليص متتابع للميزانيات المخصصة للجيش.

وقال الجنرال في كلمة له أمام العاملين في قسم الميزانيات بوزارة المالية​​​: “هذا ليس تخويفا، هذه تهديدات تتطور”.

وأشار إلى أن “كل المؤشرات تظهر أن عام 2020 سيكون عاما يحمل أمورا سلبية على مصالح دولة إسرائيل”.

وجاءت تصريحات حليوة على خلفية مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بزيادة ملموسة بالميزانية الأمنية تشمل عدة مليارات من الشواكل خلال السنوات القادمة.

من جهتها، تطالب وزارة المالية الجيش الإسرائيلي بإجراء عملية إصلاح داخلية.

وصادق الكنيست، أمس الاثنين، على تقليصات واسعة للميزانيات، وافقت عليها الحكومة قبل أشهر بمبلغ وصل إلى أربعة مليارات شيكل (نحو مليار دولار أمريكي)، لكن المالية تطالب بمزيد من التقليصات.

المصدر: i24NEWS