ألمانيا – تألق الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، في مباراة فريقه أمس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل حكيمي هدفين لدورتموند ليقود فريقه لتحقيق ريمونتادا مثيرة أمام إنتر ميلان بنتيجة 3-2 بعد التأخر بهدفين نظيفين.

وللمفارقة، فقد سجل حكيمي هذا الموسم في دوري الأبطال أربعة أهداف، أي أكثر من مجموع ما سجله لاعبو ريال مدريد مجتمعين في المسابقة، حيث سجل لاعبو الملكي 3 أهداف فقط، هدفين في شباك كلوب بروج البلجيكي (2-2) وهدفا في مرمى غلطة سراي التركي (1-0)، فيما خسروا مباراتهم الثالثة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات