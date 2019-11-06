موسكو – حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا ثمينا على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق الويلزي آرون رامزي الذي تابع الكرة في الشباك، عقب خطأ فادح من حارس أصحاب الأرض بعدما أخطأ في التعامل مع تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعادل لأصحاب الأرض أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل البرازيلي دوغلاس كوستا هدف الفوز للضيوف.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط ليضمن إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة للتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الثالث وتقلصت حظوظه في التأهل للمرحلة القادمة.

المصدر: sportbox