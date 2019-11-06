الشيشان – أعرب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن أمله بأن يؤدي توقيع “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى السلام في البلاد.

واعتبر قديروف في تعليق نشره عبر تطبيق “تلغرام”، امس توقيع الاتفاق خطوة إيجابية بالنسبة إلى اليمن ودول المنطقة وجميع المسلمين، مضيفا أن “شعوب الشرق الأوسط لا تحتاج إلى الحروب والدمار واللاجئين وإراقة الدماء”.

وأضاف قديروف أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن منذ سنوات أن بلادنا أفضل صديق وحام للإسلام. وهو يتبع هذه السياسات بشكل ثابت في الشرق الأوسط وغيره من المناطق”.

وأكد “أننا نتمنى وقف قتل الناس في اليمن وإحلال السلام والاستقرار”.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، “اتفاق الرياض” للتسوية بين الطرفين، والذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

المصدر: نوفوستي