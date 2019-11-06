روسيا – يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفا على فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أصحاب الأرض:

تشيزني، دانيلو، بونوتشي، روجاني، أليكس ساندرو، خضيرة، بيانيتش، رابيو، رامزي، هيغواين ورونالدو.

بينما اختار يوري سيمين، المدير الفني لفريق لوكوموتيف، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “السيدة العجوز”:

غيليرمي، إغناتييف، هوفيديس، تشورلوكا، ريبوس، جمال الدينوف، كريخوفياك، بارينوف، جواو ماريو، أليكسي ميرانتشوك وإيدير.

المصدر: “fclokomotiv_eng/juventusfcen/twitter”