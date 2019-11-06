إسبانيا – ظهر النجم التشيلي، أرتورو فيدال، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، كأفضل لاعب خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه سلافيا براغ، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، رغم الأداء المخيب للبلوغرانا.

وقاتل فيدال على جميع الكرات التي وصلت إليه في الشوط الأول، ليظهر ما يتمتع به من روح قتالية في أرض الملعب، لكنه في إحدى اللقطات، عندما وصلت إليه الكرة أثناء تمركزه في الوسط، فقد توازنه وكاد يفقدها، إلا أنه أراد الحفاظ عليها بشراسة.

ولم يستسلم اللاعب البالغ 32 عاما، بل قام بتمرير الكرة عبر رأسية متقنة بوضعية صعبة للغاية لزميله قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهرت الجماهير الموجودة في ملعب “كامب نو” حماسا شديدا بالتصفيق للاعب المقاتل عن قميص النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد أهدر نقطتين ثمينتين ليسقط في فخ التعادل السلبي، رغم سيطرته على أغلب دقائق المباراة، إلى أن ميسي ورفاقه لم يستطيعوا ترجمة الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

المصدر : RT