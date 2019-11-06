في المطاعم… مصادر بكتيريا ضارة لم تفكروا بها يوماً

في المطاعم… مصادر بكتيريا ضارة لم تفكروا بها يوماً

انجلترا – تذهبين برفقة أفراد أسرتك لتناول الطعام في أحد المطاعم بين الحين والآخر.

لكنك لا تعرفين أن بعض الموجودات على الطاولة حيث تجلسين تشكل مصدراً لأنواع بكتيريا ضارة.

ومن هذه الموجودات التي لا يفكر بها الكثيرون لائحة الطعام وعلبة الملح وآلة البطاقات المصرفية.

كذلك يعتبر الكرسي المرتفع المخصص للأطفال بيئة مناسبة لنمو الجراثيم. وأظهر بحث أعلنت نتائجه قناة BBC وأجري في جامعة Keele البريطانية أن مقاعد الصغار في المطاعم أكثر اتساخاً من الطاولات. ولفت إلى أنه يمكن تجنب نمو البكتيريا المؤذية عليها من خلال التنظيف المنظم.

وأشار تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي إلى أن تلك البكتيريا قد تسبب بعض الأمراض ذات الصلة بالجهاز الهضمي.

وكالات