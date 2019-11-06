ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي احمد عمر معيتيق خلال اليومين الماضيين مع عميد بلدية جنزو فرج اعبان الذي استعرض الجهود التي قامت بها البلدية طيلة الأشهر الماضية في استقبالها للنازحين جراء ماوصفه بـ”العدوان” على طرابلس والاجراءات العاجلة المطلوبة في هذا الشأن.

عميد البلدية طرح وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عدد من المشروعات الهامة التي من شأنها تخفيف الازدحام داخل البلدية ومنها طريق برنوص البالغة نسبة الانجاز فيها 65% نظرا لأهميتها.

وأكد على ضرورة البدء في المخططات والرسومات لطريق الزغواني السراج واعادة تهيئة عدد من المراكز الصحية ومبنى الحرس البلدي.

بدوره اعتمد معيتيق المشروعين الخاصين للإنتهاء من طريق برنوص وطريق الزغواني السراج بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

وأصدر تعليماته للقيام بحملة مكثفة للنظافة داخل البلدية واستكمال تجميل المدخل الشرقي المحاذي للطريق الخدمي.

وشدد على دعمه للجهود المبذولة من قبل المجلس البلدي والتي تميزت بها البلدية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نمر بها.