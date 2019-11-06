10 نصائح للتخلص من الوزن الزائد منها شرب المياه بعد كل وجبة

10 نصائح للتخلص من الوزن الزائد منها شرب المياه بعد كل وجبة

كندا – نرغب جميعاً في التخلص من الكيلوغرامات الفائضة التي تراكمت خلال فصل الصيف بسبب الحفلات والمناسبات والسهرات. إليكم 10 نصائح سهلة وفعالة تتيح لكم تذويب الكيلوغرامات الفائضة واستعادة الرشاقة.

* شرب المياه بعد كل وجبة

لا بد من شرب كوب كبير من المياه بعد انتهاء كل وجبة طعام. فالمياه لا تملأ فقط المعدة وإنما تنشط أيضاً بعض مساحات الدماغ المسؤولة عن الإحساس بالشبع. يوصى بشرب الماء طوال اليوم، بمعدل ليترين تقريباً.

* التوقف عن تناول الطعام عند الساعة الثامنة

أظهرت الدراسات أنه كلما تأخرنا في تناول العشاء، ارتفع مؤشر كتلة الجسم لدينا. فالجسم مبرمج ليرتاح ليلاً، ولا ينفق بالتالي الطاقة. لذا، كلما تأخرنا في تناول وجبات الطعام، عمد الجسم إلى تخزين تلك الوحدات الحرارية على شكل دهون وكيلوغرامات فائضة. قولي لا لإغراءات الطعام بعد الثامنة مساء.

* بروتينات في الفطور

لا تحذفوا وجبة الفطور بحجة المحافظة على الرشاقة. إنها وجبة ضرورية وأساسية لبدء النهار بكل نشاط وحيوية والحؤول دون زيادة الوزن بشكل عشوائي. يوصي اختصاصيو التغذية بتناول البروتينات في وجبة الفطور للإحساس بالشبع وتفادي اللقمشة خلال النهار.

* الخضار مهمة ولكن…

صحيح أن الخضار والفاكهة تملأ المعدة وتجعلنا نشعر بالشبع مقابل عدد ضئيل من الوحدات الحرارية، لكنها قد تكون أيضاً سبباً للوزن الزائد. فلا بد من تناول تلك الخضار خلال الوجبات (أو بمثابة وجبات) وليس علاوة عليها للحد من كمية الوحدات الحرارية المستهلكة.

* المضغ جيداً

كلما مضغنا الطعام جيداً، شعرنا بالشبع بصورة أسرع (ولوقت أطول). لا تتناولي الطعام بسرعة وأنت على عجلة من أمرك. اجلسوا أمام الطاولة وخصصوا وقتاً معيناً لوجبة الطعام بهدف مضغ كل لقمة قبل ابتلاعها.

* عصير الليمون أو الخل

يوصي الأطباء بإضافة مقدار ملعقة أو ملعقتين من عصير الليمون أو الخل إلى الطبق المشتمل على سكريات، للحد من ارتفاع معدل السكر في الدم بنسبة 25 إلى 30 في المئة تقريباً. يعزى الفضل في ذلك إلى حمض الستريك في الليمون وحمض الخليك في الخل، إذ يقمع هذان الحمضان نشاط بعض الأنزيمات المسؤولة عن تحويل السكريات إلى غلوكوز.

* المشي بعد تناول وجبة الطعام

صحيح أن المشي مفيد للصحة، لكنه يساعد على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في حال ممارسته بعد مرور 30 إلى 90 دقيقة على انتهاء وجبة الطعام. ففي هذا الوقت، يكون غلوكوز الدم في أعلى مستوياته، علماً أنه مزود الطاقة الرئيسي للعضلات. إنها إذاً أفضل طريقة لتفادي تكديس الدهون والوحدات الحرارية.

* تصغير الحصص

لا بد من تصغير حصص الطعام التي نتناولها لتقليص كمية الوحدات الحرارية المستهلكة. فقد تبين أن تصغير الحصص كفيل بخفض كمية الطعام المستهلكة بنسبة 30 في المئة تقريباً، وهذه طريقة فعالة جداً للتخلص من الوزن الزائد.

* الكروم لتهدئة التوق إلى السكر

مادة الكروم تعمل بالتزامن مع مادة الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم معدل السكر في الدم. وعند حصول نقص في مستويات الكروم، يتلاعب مستوى الأنسولين في الجسم ونعمد إلى التهام الأطعمة الغنية بالسكر. يمكن معالجة هذه المشكلة بتناول مكملات الكروم، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي طبعاً.

* الحذر من الوحدات الحرارية المخفية

هي موجودة في السكر الذي نضيفه إلى الفهوة، ورشة الغرويار فوق طبق المعكرونة، والزيت الحريف مع البيتزا. عليكم إذاً توخي الحذر من هذه الوحدات الحرارية المخفية التي تزيد وزنك من دون انتباهك.