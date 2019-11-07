الكويت – أفادت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري، في سبتمبر/ أيلول 2019.

وأوضح المركزي الكويتي في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلد الغني بالنفط، ارتفعت إلى 11.772 مليار دينار (38.8 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

وكانت الاحتياطيات سجلت 11.553 مليار دينار (38 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 6.4 بالمئة، مقارنة بنحو 11.068 مليار دينار (36.5 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2018.

وتضمن الاحتياطي الأجنبي 11.02 مليار دينار (36.4 مليار دولار)، رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 563.5 مليون دينار (1.8 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا 156.3 مليون دينار (516 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.

واستفادت الكويت من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مما ساعدها في دعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

الأناضول