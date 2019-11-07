ليبيا – أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس على ضرورة المحافظة على سيادة الدولة واستتباب أمنها وذلك خلال استقباله لآمر كتيبة سبل السلام المتمركزة في الكفرة عبدالرحمن هاشم الكيلاني بحضور وزير التعليم فوزي بومريز.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لهاوبحث أوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالإمكانيات المطلوبة لضمان استتباب والأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

وبدوره،استعرض آمر الكتيبة عمليات تأمين الحدود الليبية مع كل من (مصر – وتشاد – والسودان)، لافتا إلى أنها تسير على خير ما يرام.

رئيس الحكومة المؤقتة حيّا جهود الكتيبة في تأمين تلك المناطق،مؤكدا تقديمه كل الدعم لها لتقوم بدورها المنوط بها في أمن الوطن والمواطن.