ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس إجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ورئيس الهيئة العامة للسياحة أحمد بوسقاوة ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على سير عمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى جهاز إدارة وتطوير المنتزهات.

الإجتماع ناقش سير عمل كل من الهيئتين والجهاز فيما أكد الثني على ضرورة الترشيد والتقنين في الانفاق العام للهيئتين خاصة في ظل أزمة الموارد المالية للحكومة.



وأبدى الثني موافقته على دفع قيمة الإيجارات المستحقة لمقر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية المتراكمة حتى نهاية العام 2019،صادرا تعليماته لرئيس الهيئة بتقديم مقترح لموقع ينشأ عليه مقر دائم للهيئة.

كما وافق على إقامة المسابقة المحلية في مجال حفظ القرآن الكريم على مستوى الدولة بمدينة بنغازي،مانحاً الإذن على إجراء بعض التعديلات والتغييرات الإدارية بالهيئة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية،مباركا في الوقت ذاته الخطة التدريبية الداخلية والخارجية المعدة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.

وفي سياق متصل،وافق رئيس الحكومة للهيئة العامة للسياحة على تقديم تقديرات لإنشاء سور المتنزه بسيدي الحمري وكذلك توفير مقر لمكتب السياحة ببلدية بنغازي.

هذا وحضر الإجتماع كل من مدير عام جهاز إدارة وتطوير المنتزهات محمد الوحيشي ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.