نيويورك – أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن دمشق ستواصل دعم كوبا في مواجهة الحصار الذي فرضته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1962.

وجاء في بيان أدلى به الجعفري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن “سوريا تؤمن بأن إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب الكوبي لم تعد كافية اليوم، ولا سيما في ظل السياسة التصعيدية التي تتبعها الحكومة الأمريكية الحالية والقائمة على تشديد هذا الحصار بحيث تتجاوز آثاره الحدود الإقليمية لكوبا”.

وأكد الجعفري أن “سوريا تدعم بالمطلق مشروع قرار الجمعية العامة الخاص بالحصار الأمريكي المفروض على كوبا وتعتبره انعكاسا قانونيا وسياسيا واضحا لموقف الأمم الرافض للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب باعتبارها تشكل عقابا جماعيا لشعوب بأكملها وتقوض نظام الأمم المتحدة وتمس بصلاحياتها وتقف عائقا في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وتخرق حق الدول في التنمية إضافة إلى أنها تعرقل التبادلات التجارية الدولية والأعمال التام للحقوق المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان”.

ولفت الجعفري إلى “تشابه معاناة الشعبين السوري والكوبي نتيجة الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليهما”، مضيفا أن “الشعب السوري مثله مثل الشعب الكوبي يعاني منذ عقود مضت وإلى اليوم من التداعيات الخطيرة للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى”.

وأشار كذلك إلى سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول بهذا الصدد، متسائلا: “كيف يستوي لممثلي بعض الدول أن يعتلوا منابر الأمم المتحدة ليدعوا إلى الإسراع بتنفيذ أهداف وغايات أجندة 2030 للتنمية المستدامة ولينادوا بشعار “ألا يترك أحد خلف الركب” في الوقت الذي تفرض فيه حكوماتهم إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد كوبا وسوريا وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وفلسطين وروسيا الاتحادية ودول أخرى”.

المصدر : RT