ليبيا – إلتقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الأربعاء نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي اجناسيو لاروسا بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي بروما.

الحويج إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة تطورات وحقيقة الأوضاع والأزمة الليبية،مقدماً شرحاً مستوفياً عن شرعية العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتحرير طرابلس وبدعم من الاجسام الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه .

وأوضح الحويج رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس وأن هذه العملية ستكون الأخيرة لكي يقرر الليبيون مصيرهم بأنفسهم نحو دولة ديمقراطية ذات سيادة بكل الألوان دون اقصاء او تهميش دولة الحقوق والحريات العامة وانه سيودع الليبيون فوضى السلاح.

وفي ختام اللقاء سلم الحويج نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

يُشار إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة يجري زيارة للعاصمة الإيطالية روما وبعض من العواصم الأوروبية الاخرى لعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين لإيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا.