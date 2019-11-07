ليبيا – وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنباء الصحافة الأمريكية عن وجود مرتزقة روس في ليبيا بأنها مزاعم لا صحة لها.

ريابكوف قال للصحافيين الروس وفقاً لوكالة “سبوتنيك”:” أرفض بشكل قاطع مثل هذه المزاعم نحن نعمل من أجل تحقيق تسوية في ليبيا وندعم الجهود بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة ونحن في حوار مع أولئك الذين يؤثرون على الوضع بطريقة أو بأخرى ولا نعتقد أن هناك أسباب لهذه المزاعم لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية كل أنواع الخرافات والشائعات الخاطئة والتلفيقات الموجهة إلينا”.

وأشار إلى أن هذه التلفيقات لها تأثير سلبي على الحالة المزاجية داخل الولايات المتحدة مما يؤثر على العلاقات الثنائية.

كما استطرد حديثه”لقد اعتدنا على ذلك بالفعل لكننا نأخذ الأمر بهدوء على الرغم من أنني يجب أن أعترف أن مزاج الجمهور الداخلي الأمريكي يتأثر سلبياً من هذا النوع من المزاعم وللأسف لا يسهم الجو العام في الولايات المتحدة في تطبيع علاقاتنا وهو ما نسعى إليه جاهدين”.

يشار إلى أنه في وقت سابق ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن حوالي 200 مرتزقة روس وصلوا إلى ليبيا.