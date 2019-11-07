ليبيا – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيز أن بلادها تسعى لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

الوزيرة لامورجيزي وفي جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قالت :”إن من بين التغييرات التي ستطلبها إيطاليا من ليبيا بشأن المذكرة هناك تحسين مراكز الاحتجاز وذلك بهدف إغلاقها تدريجياً بغية التوصل إلى مراكز تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة”.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أكد على لسان المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن موقف الإتحاد واضح ويجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

هذا ونأت المتحدثة مايا كوسيانيتش بالاتحاد عن أي تمويل ممكن لأي مركز احتجاز حكومي في ليبيا،مشيرة إلى أنه يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة المهاجرين المتواجدين في ليبيا.