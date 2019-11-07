مصر – وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا في نوفمبر الجاري، لتسهيل حركة التجارة بين شرق وغرب مدن قناة السويس.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي أجرى اليوم لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محمد يحيى زكي.

وأوضح راضي أن اللقاء “تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة”.

وذكر راضي أن السيسي وجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا، خلال شهر نوفمبر الجاري، “والتي ستساهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة”.

وتتكون أنفاق بورسعيد من نفقي طرق باتجاه واحد (حارتان) ونفق لسكك الحديد باتجاه واحد (مساران)، ومن المقرر أن تعبر الأنفاق تحت قناة السويس وتصل بالتالي إلى شبه جزيرة سيناء.

كما يشمل المشروع أيضا تنفيذ عدد من الطرق السطحية لوصل الأنفاق بشبكة الطرق القائمة وخدمة المشروعات المستقبلية في المنطقة.

وسيتم حفر قناة جانبية جديدة في البحر المتوسط للسماح بدخول وخروج السفن إلى شرق بورسعيد بعيدا عن تلك المارة بقناة السويس.

المصدر: RT