وأورد المسماري أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك، مضيفاً أن هناك انسحابا لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى تمكن القوات الجوية من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى الحدود التونسية غربي البلاد.