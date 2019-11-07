ليبيا – حضر رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء الندوة الحوارية التي عقدها ما يعرف بـ” تنسيقية الدفاع عن الدولة المدنية ” تحت عنوان “الوضع الليبي وإدارة معركة بركان الغضب”و ذلك بفندق المهاري في العاصمة طرابلس.

الندوة تناولت بحسب المكتب الإعلامي لمجلس لدولة الآليات التي يجب اتباعها لتكثيف الجهود في دعم مسلحي الوفاق بجبهات القتال وحل الإشكاليات.

كما بحثت خمسة محاور أساسية تمثل أولها في نقاش مُستفيض حول ما قالوا أنها “عدوان ومعركة فُرضت على الليبيين والتي تشن على العاصمة” بالإضافة إلى مواجهة رجال الميدان لهذا العدوان وآليات دعمهم في هذه المعركة، وذلك بتقييمها سياسياً وعسكرياً وقانونياً واقتصادياً ومن ثم تقييمها إعلامياً وثقافياً.

وتضمنت محاور الندوة أيضاً مقترحات لحل الإشكاليات التي تواجه معركة “بركان الغضب” ضد القوات المسلحة والكيفية المُثلى لتنفيذها.

وطُرح ضمن محاور الندوة تساؤلات عدة كان أبرزها عن الكيفية التي يمكن أن تنتصر بها معركة بركان الغضب حسب قولهم لـ”صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية ” وكيف يُمكن لكل جهة تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المعركة.

هذا وقد حضر الندوة إلى جانب رئيس مجلس الدولة الاستشاري كل من النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني فوزي العقاب ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي موسى فرج وعدد من أعضاء المجلس.