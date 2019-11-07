بولندا – انتخب المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” اليوم الخميس، وزير الرياضة البولندي ويتولد بانكا (35 عاما) رئيسا للوكالة العالمية خلفا للبريطاني غريغ ريدي (78 عاما).

وجاء انتخاب بانكا على هامش المؤتمر العالمي الخامس لمكافحة المنشطات الذي أقيم في مدينة كاتوفيتشي البولندية بين 5 و7 نوفمبر الجاري.

ووعد بانكا، العداء السابق لمسافة 400 م بتحسين ميزانية مكافحة المنشطات، بما في ذلك ميزانية “وادا”.

ويعتزم العداء البولندي السابق إنشاء صندوق تضامني، يمكن تمويله من قبل القطاع الخاص، يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة في محاربة آفة المنشطات.

ويتسلم بانكا مهامه الجديدة في الأول من يناير 2020، ولحينها يتابع البريطاني كريغ ريدي ولايته كرئيس للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتشغل الصينية يانغ يانغ الفائزة بميداليتين ذهبيتين في مسابقة التزلج السريع في الألعاب الأولمبية الشتوية في سالت لايك سيتي عام 2002، منصب نائب الرئيس.

المصدر: أ ف ب