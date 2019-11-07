ونقلت الصحيفة عن بايرن ميونيخ قوله في رد على استفسارها حول إمكانية التعاقد مع فينغر للإشراف على تدريب الفريق خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من مهامه الأحد: “اتصل أرسين فينغر بكارل هاينتس رومينيغه (الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ) بعد ظهر الأربعاء ليكشف له عن رغبته في شغل منصب المدرب”، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وأضافت: “يقدر بايرن ميونيخ أرسين فينغر للعمل الذي قام به في أرسنال لكنه ليس من بين الخيارات لتولي تدريب بايرن ميونيخ”.

ومنذ إقالة كوفاتش، يتولى مساعده السابق هانز-ديتر فليك (المعروف بـ “هانزي”) الإشراف على تدريب الفريق مؤقتا قبل تعيين مدرب جديد.

ونجح فليك في اختباره الأول على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري بعدما قاده للفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر الأربعاء في ميونيخ في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، بانتظار الاختبار الثاني السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.