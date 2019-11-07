وذكرت مصادر عراقية أن المحتجين أعادوا إغلاق مدخل ميناء أم قصر بعد وقت قصيرة على إعلان مسؤولين عراقيين عن عودة العمل فيه، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن المحتجين المناهضين للحكومة نجحوا في إغلاق مدخل ميناء أم قصر للبضائع مجددا، بعد أن أوقفوها لمدة أسبوع أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت العديد من المدن العراقية وأدت إلى مقتل ما يزيد على 260 شخصا.

يشار إلى أن مصادر أمنية ونفطية عراقية قالت الأربعاء إن محتجين أغلقوا مدخل مصفاة الناصرية بجنوب البلاد، مضيفة أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من دخول المصفاة، مما تسبب في نقص الوقود.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي إن إغلاق ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كلف البلاد ما يزيد على 6 مليارات دولار حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولون ومصادر في قطاعي الأمن والنفط قولهم إن العمليات استؤنفت في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية لتكرير النفط بجنوب العراق الخميس، بعد أن انسحب المتظاهرون عن المنطقتين.

وكان المحتجون العراقيون قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى الميناء، مما أدى إلى توقف العمليات لأكثر من أسبوع، كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية الأربعاء.

وفي حين ذكرت المصادر أن المحتجين انسحبوا من المنطقتين، فإنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيته.

وكانت قوات الأمن العراقية قد دخلت خلال الاحتجاجات التي عمت العاصمة بغداد في “معركة” مع المحتجين على مدار الأيام القليلة الماضية فوق 3 جسور في العاصمة، في حين وصف متحدث حكومي إغلاق المحتجين للجسور بأنه “عمل تخريبي”.

وتركز إطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسية، وهي “الأحرار” و”الشهداء” و”باب المعظم”، أو قريبا منها، بعد أن تحولت إلى نقاط احتجاج رئيسية.

وكان المحتجون العراقيون قد بدأوا محاولة إغلاق الجسور في وقت سابق هذا الأسبوع في إطار مساع لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

ويتجمع آلاف الأشخاص منذ أسابيع في ساحة التحرير وسط بغداد. وتقع على نحو منتظم اشتباكات للسيطرة على جسرين آخرين قرب الساحة، مما يرفع عدد الجسور التي سدها المحتجون إلى خمسة.