الولايات المتحدة – اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه الديمقراطيين بانتهاج “الشمولية” وتوقع حدوث كساد اقتصادي “غير مسبوق” إذا فازوا في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال أمام حشد من أنصاره في لويزيانا: “في سعيهم لتغيير أمريكا أصبح الديموقراطيون أكثر شمولية… هم يقمعون غير الراضين، ويشوهون الأبرياء ويدمرون المعايير القانونية وينظمون المحاكمات الاستعراضية ويحاولون الإطاحة بالديمقراطية الأمريكية من أجل فرض أجندتهم الاشتراكية. أقول لكم بالضبط: إذا عاد الديمقراطيون، سيحدث كساد لم يره أحد على الإطلاق”.

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر 2020 وأعلن ترامب، عن نيته المشاركة فيها.

وسيتم إجراء انتخابات أولية (الانتخابات التمهيدية) لمرشحي الحزب الديمقراطي من فبراير إلى يونيو، وبعد ذلك سيتم في مؤتمر الحزب انتخاب الفائز الذي سيتنافس مع ترامب على المنصب الرئاسي.

ويعتبر نائب الرئيس السابق جو بايدن الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي حسب معظم استطلاعات الرأي، تليه إليزابيث وارين وبيرني ساندرز.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، فإن ترامب أصبح أقل شعبية من 5 ممثلين عن الحزب الديمقراطي أعلنوا عن خططهم للمشاركة في الانتخابات.

المصدر: “نوفوستي”