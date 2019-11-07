واشنطن – أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن الرئيس، دونالد ترامب، رفض طلبًا إسرائيليًا بإعادة الأموال التي كان يدفعها لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالضفة الغربية.

وذكر موقع “Axios” الإخباري الأمريكي، أن “ترامب رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجديد المساعدات الأمريكية لقوات السلطة الفلسطينية“.

وأضاف الموقع أن ”مسؤولين أمريكيين أكدوا أن ترامب أخبرهم أنه إذا كان الأمر مهمًا لنتنياهو فليدفع هو هذه الأموال“.

وذكر الموقع الأمريكي أن وزارة الخارجية تاكدت من أن مساعدات تقدر بـ12 مليون دولار كان ينبغي دفعها قبل 6 أشهر لفلسطين، لم يتم قطعها، لكنها لم تحول للسلطة الفلسطينية في الوقت ذاته.

ولفت أن الوزارة لاحظت ذلك بعد طلب رون جرمر، سفير إسرائيل لدى واشنطن، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، بإعادة تلك المساعدات للقوات الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية التي تعمل عن كثب مع إسرائيل.

وردًا على المسؤولين الإسرائيليين الذين قالوا إن إعادة هذه المساعدات لفلسطين أمر هام بالنسبة لنتنياهو، قالت وزارة الخارجية أن هذا القرار في يد الرئيس، دونالد ترامب، الذي رفض هذا الطلب.

وعمل ترامب منذ توليه المنصب على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود، كان آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بتحريض من نتنياهو، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وتواصل الإدارة الأمريكية إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينية.