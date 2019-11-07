ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي على أن قطر تحارب الجيش بما تكسبه من بيع نفط الليبيين.

عبدالنبي بيّن في تصريح لـ”218″ أمس الأربعاء أن شركة “قلينكور” الموجودة في سويسرا تصدر النفط الليبي من حقلي السرير ومسلة عبر ميناء الحريقة وهذه الشركة مملوكة لقطر وحصلت على هذا الامتياز منذ قيام ثورة فبراير عام 2011.

وأشار إلى أنه سعى للحصول على ما يثبت كلامه من المؤسسة الوطنية للنفط والمهندسين إلا أن المعلومات حجبت عنه بحجة أنها موجودة في لندن.

كما قال إن الجيش ماضٍ في تحرير العاصمة وتوحيد المؤسسات وسيحاسب كل من أجرم في حق الشعب الليبي.