روسيا – أجرت فرقاطة “الأميرال ماكاروف” الروسية مناورات في البحر المتوسط بمشاركة مروحيات “كا – 27 بي إس” و”كا – 27 بي إل” البحرية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود أن البحارة تدربوا أثناء المناورات على رصد غواصة للعدو المفترض ومتابعة سيرها، فيما أفراد طواقم المروحيات تدربوا على العمل المنسق مع كافة أقسام السفن الحربية المتعاونة معهم.

وأشار البيان إلى أن المروحيات نفذت أثناء التدريبات 20 عملية إقلاع وهبوط على ظهور السفن المشاركة في المناورات.

وتحمل الفرقاطة اسم اللواء البحري في الأسطول الإمبراطوري الروسي وبطل الحرب الروسية اليابانية ستيبان ماكاروف (1849 – 1904).

يذكر أن “الأميرال ماكاروف” هي الفرقاطة الثالثة من مشروع 11356 التي تدخل قوام أسطول البحر الأسود الروسي.

وتبلغ إزاحة الفرقاطة 4 آلاف طن، وسرعتها 30 عقدة بحرية وتم تزويدها بصواريخ “كاليبر” المجنحة وصواريخ “شتيل – 1” المضادة للجو ومنظومة “بالاش” للصواريخ والمدافع وأجهزة الطوربيد وراجمة صواريخ.

المصدر: إنترفاكس