مصر – نفذت قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية، امس لأول مرة، رمايات مشتركة من منظومات الصواريخ المضادة لسلاح الجو جرت خلال التدريبات العسكرية “سهم الصداقة-2019” في ضواحي القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الجنوبية لوزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدره ليلة الخميس: “لأول مرة في تاريخهما الحديث، نفذت الوحدات المشتركة لقوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية رمايات وعمليات إطلاق قتالية من منظومات صواريخ مختلفة مضادة لسلاح الجو في تدريب عسكري بضواحي القاهرة”.

وأضاف البيان أن “كتائب مشتركة لمنظومات دفاع جوي من طرازي بوك إم 2 إيه، وتور إم 2 إيه اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة للعدو”.

وتابع: “بدورها، دمرت منظومات للدفاع الجوي المتنقلة من طراز إيغلا-إس، من سيارات رباعية الدفع ذات القدرة العالية على تجاوز الحواجز، مروحية للعدو، بينما دمرت منصات مختلطة لمنظومات دفاع جوي من طراز شيلكا-إم 4 عربات مصفحة وقوات حية للعدو المفترض”.

وشدد البيان على أن هذا التدريب تم خلال إشراك أسلحة روسية الصنع فقط، مشيرا إلى أن الرمايات نفذت بنجاح وتم تدمير كل الأهداف من أول محاولة.

المصدر: وكالات روسية