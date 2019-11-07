ليبيا – باشرت شركة الخليج العربي للنفط في تنفيذ مستهدفات زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة وذلك بصيانة أول بئر ضمن هذا البرنامج ووضع البئر c-158 بحقل السرير النفطي على الإنتاج.

المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن معدل إنتاج البئر وصل إلى 772 برميل نفط يومياً وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة له،لافتةً إلى أن إنتاجية البئر قبل الصيانة كانت في حدود 400 برميل يومياً أي بنسبة زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 93%.

وأشارت المؤسسة إلى أن صيانة الآبار النفطية تأتي ضمن خطتها الموضوعة لزيادة معدلات الانتاج وتنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف من ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.