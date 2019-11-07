إسبانيا – شدد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، على أهمية تحقيق الفوز على جالطة سراي التركي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال مارسيلو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الثلاثاء: “غدًا رصيد مبارياتي في دوري الأبطال سيصل لـ100 مباراة؟ في الحقيقة لعب الكثير من المباريات بقميص أفضل ناد في العالم حلم كبير، وأنا هنا طوال حياتي تقريبًا ومن دواعي سروري تواجدي في النادي الملكي، وآمل أن نقدم مباراة كبيرة”.

وأضاف: “رسالة إلى فالدانو؟ لدي الكثير من الاحترام للجميع، لكن أعتقد أن بعض الأشياء التي تُقال تؤذي اللاعبين، وأنا دائمًا حريص على عدم ذكر اسم أي شخص لاحترامه، وفي بعض الأحيان يمكن أن يُحفزك النقد أكثر”.