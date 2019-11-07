فرنسا – استدعى مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، اليوم الخميس مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بنجامان ميندي للانضمام لصفوف منتخب “الديوك”.

ويعود مبابي لصفوف المنتخب بعدما غاب عن المباريات الأربع الأخيرة في تصفيات يورو 2020.

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره المولدافي الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا المقبلة، قبل أن يحل ضيفا على ألبانيا السبت الذي يليه، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي يتصدرها المنتخب التركي برصيد 19 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام فرنسا، وتأتي آيسلندا في المركز الثالث (15 نقطة)، وألبانيا رابعة (12 نقطة) وأندورا ومولدوفا (3 نقاط) في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى نقطتين فقط لضمان تأهله إلى نهائيات المسابقة الأوروبية.

واستدعى ديشامب كلا من:

في حراسة المرمى: ألفونس أريولا (ريال مدريد الإسباني)، ستيف مانداندا (مرسيليا) ومايك مينيان (ليل).

في خط الدفاع: لوكا دينيي (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بنجامان بافار (بايرن ميونخ الألماني)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشيلسي الإنجليزي).

في خط الوسط: نغولو كانتي (تشيلسي) بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، تانغي ندومبيلي وموسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (بايرن ميونخ)

في خط الهجوم: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ويخوض المنتخب الفرنسي الاستحقاقين في ظل غياب متواصل لحارس مرماه هوغو لوريس وذلك بسبب إصابته الشهر المنصرم بخلع في كوعه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام برايتون في “البريميرليغ”.

كما يغيب لاعبا، مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، وبايرن ميونخ الألماني لوكاس هرنانديز بسبب الإصابة.

المصدر: أ ف ب