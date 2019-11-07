مصر – كشفت وزارة البترول المصرية عن وضع بئر جديدة للغاز قيد الإنتاج بمنطقة “9ب” بامتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط بمعدل يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب يوميا في أوائل شهر نوفمبر الجاري.

ووفقا للوزارة تعد هذه البئر هي الثالثة التي يتم وضعها قيد الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بمعدل يصل إلى 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأوضح تقرير البترول المصرية، أن إجمالي إنتاج الآبار الثلاث سيصل إلى نحو 240 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

المصدر: RT