مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط بختام جلسة الأسبوع

مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط بختام جلسة الأسبوع

أبوظبي – صعدت 6 بورصات عربية بنهاية تداولات، الخميس، بالتزامن مع الصعود الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (11:47 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 1.21 بالمئة أو 75 سنتا إلى 62.49 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.26 بالمئة أو 71 سنتا إلى 57.06 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.63 بالمئة إلى 7798 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.59 بالمئة، إلى 14795 نقطة بدعم شراء مؤسساتي للأجانب والعرب.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.34 بالمئة إلى 6178 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.23 بالمئة إلى 4753 نقطة، وصعد المؤشر العام بنحو 0.31 بالمئة إلى 5693 نقطة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.26 بالمئة إلى 4040 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 5.93 بالمئة و”أعلاف ظفار” بنسبة 5.26 بالمئة و”المدينة للاستثمار” بنحو 4.76 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين هامشيا

بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1518 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 0.23 بالمئة و”عقارات السيف” بنسبة 0.49 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2698 نقطة مع صعود “العربية للطيران” بنحو 2.08 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 0.97 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنحو 0.79 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.25 بالمئة إلى 5131 نقطة مع تراجع أسهم “أدنوك” بنسبة 0.76 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.48 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.39 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1810 نقطة، مع تراجع “دار الدواء” بنسبة 4.51 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنحو 1.585 و”جوبترول” بنسبة 0.6 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.63 بالمئة إلى 7798 نقطة.

مصر: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 14795 نقطة.

دبي: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2698 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 6178 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 4040 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1518 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 5131 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1810 نقطة.

الأناضول