مصر – اوضحت الفنانة المصرية، منى زكي، إن زوجها الفنان أحمد حلمي، لا يمنحها نوعا من الرفاهية.

وكانت منى زكي، قد دخلت في مناقشة عبر موقع “إنستغرام” مع الممثلة المصرية، إنجي المقدم.

وبدأت القصة، عندما نشرت إنجي المقدم، صورة لها، في المطار وهي متوجهة للسفر إلى أحد البلدان.

ونشرت الصورة التي تظهر فيها حقائب كثيرة، وعلقت ساخرة، بقولها: “تذكر دائما أن تسافر خفيفا”.

وهنا ردت عليها منى زكي، قائلة “زوجي (أحمد حلمي) لا يمنحني هذه الرفاهية (السفر بحقائب كثيرة)”.

وتابعت قائلة “يكتفي بواحدة فقط، ولا أحمل في السفر معه إلا حقيبة واحدة، خاصة إذا كنت أسافر معه”.

يشار إلى أن الفنانة منى زكي، تنشغل حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد ‏السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال‎.‎

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي ‏فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد ‏مع باقي أبطال العمل‎.‎

يذكر أن إنجي المقدم كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “ولد الغلابة”، الذي تدور أحداثه في ‏إطار ‏من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد ‏وكريم ‏عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح‎.‎