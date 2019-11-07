مصر – تم العثور على الفنان هيثم أحمد زكي صباح اليوم الخميس داخل منزله وقد فارق الحياة، عن عمر ناهز 35 عاما.

وعثرت الشرطة على جثة زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وتشير البيانات الأولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

والممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان “حليم” عام 2006.

واستكمل هيثم دور والده في الفيلم المذكور، بعد رحيله إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الممثل الشاب على صفحتها على فيسبوك، وكتب إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابة الشخصي على “فيسبوك”: “تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي. البقاء لله”.

وقال مصدر أمني، إن فريقا من نيابة جنوب الجيزة، عاين جثة زكي، عقب تلقي إخطار رسمي بوفاته في الساعات الأولى من اليوم، ولم تصدر النيابة قرارها حتى الآن.

وكشفت مصادر أمنية، أنه تبين من خلال الفحص والتحري أن هيثم مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.

وأضافت المصادر أنه عقب دخول القوات الشقة عثرت على جثة الفنان داخل الحمام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتشريح من عدمه.

وتابعت المصادر أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين منطقة إقامته، تبين أنّ الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من “مغص”، وذهب إلى إحدى الصيدليات لشراء الأدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

وكشفت المصادر أنه لم يظهر بعد ذلك طوال النهار، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة والإبلاغ.

ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

ومن غريب الصدف أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35، وهي ذات السن التي رحلت فيها والدته الفنانة هالة فؤاد.

وكان آخر أعمال النجم الراحل فيلم “الكنز 2″، وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية