الصين – أعلنت شركة Xiaomi يوم أمس عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro مع خمس كاميرات في الواجهة الخلفية، وكانت الكاميرا الأساسية فيها تضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل وبحجم 1/1.33 إنش، وهو المستشعر الذي يتيح للمستخدمين إلتقاط الصور بدقة 27 ميغابكسل بإستخدام تكنولوجيا دمج البكسلات.

بعد حدث الإطلاق، إستعرضت لنا شركة Xiaomi وحدات الكاميرات الخمسة المستخدمة في الهاتف، بما في ذلك المستشعر 108MP ISOCELL Bright HMX الضخم.

وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية، فالهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى خمسة أضعاف وتقريبًا رقميًا يصل إلى 50 ضعفًا، ويضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 117 درجة، وكاميرا أخرى من نوع ماكرو تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من مسافة قريبة جدًا. أما بخصوص الكاميرا الخامسة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل وتعمل على إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع العلم بأنها تعمل أيضًا ككاميرا مقربة.

عمومًا، في حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد حول الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.

وكالات